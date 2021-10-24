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"رالي التحدي" .. مسيرة تضامن عربي تنطلق من إلى

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"رالي التحدي" .. مسيرة تضامن عربي تنطلق من مصر إلى السعودية "رالي التحدي" .. مسيرة تضامن عربي تنطلق من إلى
للدراجات النارية وبرعاية جامعة الدول العربية

يتأهب الاتحاد العربي للدراجات النارية بالشراكة التنظيمية مع شراكة FG Sports لإطلاق رالي التحدي - مسيرة التضامن العربي للدراجات النارية، الذي سينطلق يوم الثلاثاء القادم من العاصمة المصرية القاهرة باتجاه المملكة العربية ، برعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارتي الرياضة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية العربية ومع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية.

وستبدأ رحلة مسيرة التضامن العربي (رالي التحدي)، من مدينة القاهرة مروراً بالغردقة، ومن ثم سيبدأ مسيرته في الأراضي السعودية من مدينة نيوم متجهاً إلى محافظة ينبع ومنها إلى مكة المكرمة ثم إلى محافظة جدة، ليتجه بعد ذلك إلى المدينة المنورة في طريق عودته إلى جمهورية مصر العربية، حيث يشارك فيه دراجون من دول مصر والسعودية والكويت والسودان وفلسطين، يقطعون مسافة 3400 كم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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