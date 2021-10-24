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قرار عاجل من «بن شرقي» يحسم مصيره في

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قرار عاجل من «بن شرقي» يحسم مصيره في الزمالك قرار عاجل من «بن شرقي» يحسم مصيره في

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رفض أشرف بن شرقي، لاعب فريق ، عقد أي جلسات مع اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب، من أجل التفاوض حول تجديد عقده مع القلعة البيضاء والذى ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وعلمت «المصري اليوم»، أن بن شرقي أبلغ وكيله بضرورة الانتظار لحين حسم مصير وعقد جلسة معه عقب حصوله على حكم بالعودة لرئاسة الزمالك.

فيما أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم الأحد استعدادا للقاء إنبي المقرر له يوم الثلاثاء المقبل باستاد بتروسبورت في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل- محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي- محمود حمدي الونش- محمود علاء- محمد عبدالغني- عبدالله جمعة- محمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد- أحمد سيد زيزو -أشرف بن شرقي- محمد أشرف روقا- إسلام جابر- محمود عبدالعزيز- إمام عاشور- محمد أوناجم- مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما- سيف الدين الجزيري- عمر السعيد.

من ناحية أخرى رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين في تدريبات اليوم، واكتفى الجهاز الفني بالتدريبات الترفيهية التي خاضها اللاعبون خلال المران الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تدريبات كرة طائرة قبل ختام المران.

وحرص لاعبو الفريق على الاحتفال بعيد ميلاد طارق حامد لاعب وسط الفريق قبل انطلاق المران، ونظم اللاعبين ممرا شرفيا لطارق حامد للاحتفال به، كما حرص أعضاء الجهاز الفني على تهنئة اللاعب بعيد ميلاده.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريب اليوم استعدادا للقاء إنبي المرتقب، على أن يخوض الفريق تدريبه غدا بأحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

المصرى اليوم

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