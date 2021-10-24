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لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

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مصر لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب لا تعاني من أزمة الطاقة العالمية.. وزير البترول الأسبق يكشف الأسباب

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قال عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، إن «البترول» يحتاج للاستقرار وعدم نشوب نزاعات ليحافظ على سعره في السوق المحلية، مشيداً بـ«القرارات الاقتصادية التي شهدتها الأعوام الماضية».

وأضاف «غراب» خلال لقاء له في برنامج «المشهد» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، عبر فضائية TeN، مساء اليوم الأحد، أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع البترول يرجع لعملية متشابكة ومنظومة ضخمة يتداخل فيها النزاعات وتعقيدات كبيرة تتداخل بها قرارات سياسية.

وعن الوضع في مصر، قال «غراب» إن «مصر في أفضل وضع موجود، وكان بداية الاستقرار بحدوث اكتشافات بترولية واتفاقيات بترولية»، كما أنه منذ عام 2014 وحدث تحرير لسعر البترول ومنتجاته داخل مصر ما كان له الأثر الأهم أن تكون الدولة مستقرة اقتصادياً.

وتابع: «النهاردة مبقاش عندنا ضغط على الدولة والسوق بقى حر وإنتاجنا بقى أكتر، وبطلنا نستورد غاز، الحمد لله مصر مستريحة من أزمة الطاقة».

المصرى اليوم

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