4 لاعبين مفاجأة حسام حسن في الاتحاد السكندري للموسم الجديد

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يراهن حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على عدد من الصفقات التي تم التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي الماضي، خلال منافسات الموسم الجديد.

وينوي حسام حسن، الاعتماد على المهاجم الانجولي مابولولو، بشكل أساسي في تشكيل الفريق خلال منافسات الموسم الجديد، ليعوض رحيل الثنائي خالد قمر والجامايكي روماريو وليامز، اللذان رحلا عن النادي في نهاي الموسم الماضي.

كما سيكون لاعب الوسط البوركيني سعيدو سيمبوريه، أحد الركائز الأساسية في تشكيل زعيم الثغر في الموسم الجديد، مع الثنائي خالد الغندور وأحمد نبيل مانجا، بعد ظهوره بمستوى مميز خلال المباريات الودية التي خاضها الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

واستقر حسام حسن، على الاعتماد على محمد عبدالسلام، الوافد الحديد من نادي الزمالك، بشكل أساسي في مركز قلب الدفاع، لحل الأزمة التي يُعاني منها الفريق في هذا المركز، ويراهن أيضًا الجهاز الفني على الجناح الأيسر أحمد عادل «ميسي» المنضم من نادي مصر المقاصة، وذلك ليكون بديلاً للإيفواري رزاق سيسيه، الذي انتهت إعارته من الزمالك.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع سموحة، مساء غدًا الاثنين، على ستاد الاسكندرية، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.