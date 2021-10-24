حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة

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تنطلق غدًا الاثنين ضربة البداية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، بمشاركة 18 فريقًا وسط ترقب أنصار وعشاق المستديرة في مصر.

ونرصد في السطور التالية 10 «أوائل» في تاريخ الدوري المصري .

الأهلي هو أول بطل لمسابقة الدوري المصري، حيث ظفر باللقب في موسم 1948-1949.

الزمالك كان صاحب أول فوز في تاريخ الدوري بخماسية أسكنها شباك المصري في المباراة الافتتاحية للموسم الأول.

محمد أمين لاعب الزمالك هو صاحب أول هدف في تاريخ الدوري خلال مباراة المصري أيضَا.

محمد سعد رستم كان أول من دوّن «الهاتريك»، حيث سجل ثلاثية للزمالك في شباك المصري في أول مباراة بتاريخ المسابقة المصرية.

الترسانة والإسماعيلي هما صاحبا التعادل الأول في تاريخ الدوري وذلك في الجولة الرابعة للموسم الأول 1948-1949.

الترام هو أول فريق يهبط من الدوري الممتاز بعد دورة ثلاثية لتحديد الهابط.

السيد الضظوي هو أول هداف للدوري وحقق اللقب في موسم 1948-1949 بعد 15 هدفًا سجلهم بقميص المصري.

الزمالك هو أول من حسم لقاء القمة بالدوري، على حساب غريمه الأهلي بهدف نظيف في الأول من أبريل من عام 1949.

الأولمبي هو أول فريق يحقق «كلين شيت» بعد فوزه على الترسانة بهدف نظيف.

السيد عطية توتو، نجم الأهلي هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك وذلك في شباك الأولمبي بالنسخة الثانية للدوري.