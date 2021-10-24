أخبار عاجلة

رسميا.. رئيس الجزائر يأمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب -
مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن -
منة فضالي تروج لحكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب» -
التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما -
المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة

Print
حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة حكايات الدوري المصري .. 10 أوائل في تاريخ المسابقة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق غدًا الاثنين ضربة البداية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، بمشاركة 18 فريقًا وسط ترقب أنصار وعشاق المستديرة في .

ونرصد في السطور التالية 10 «أوائل» في تاريخ الدوري المصري .

الأهلي هو أول بطل لمسابقة الدوري المصري، حيث ظفر باللقب في موسم 1948-1949.

كان صاحب أول فوز في تاريخ الدوري بخماسية أسكنها شباك المصري في المباراة الافتتاحية للموسم الأول.

محمد أمين لاعب الزمالك هو صاحب أول هدف في تاريخ الدوري خلال مباراة المصري أيضَا.

محمد سعد رستم كان أول من دوّن «الهاتريك»، حيث سجل ثلاثية للزمالك في شباك المصري في أول مباراة بتاريخ المسابقة المصرية.

الترسانة والإسماعيلي هما صاحبا التعادل الأول في تاريخ الدوري وذلك في الجولة الرابعة للموسم الأول 1948-1949.

الترام هو أول فريق يهبط من الدوري الممتاز بعد دورة ثلاثية لتحديد الهابط.

السيد الضظوي هو أول هداف للدوري وحقق اللقب في موسم 1948-1949 بعد 15 هدفًا سجلهم بقميص المصري.

الزمالك هو أول من حسم لقاء القمة بالدوري، على حساب غريمه الأهلي بهدف نظيف في الأول من أبريل من عام 1949.

الأولمبي هو أول فريق يحقق «كلين شيت» بعد فوزه على الترسانة بهدف نظيف.

السيد عطية توتو، نجم الأهلي هو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك وذلك في شباك الأولمبي بالنسخة الثانية للدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

رقم مميز لأحمد سيد زيزو مع الزمالك في الدوري المصري

حمادة أنور: ديانج لم يحصل على طرد مباشر ليلعب مباراة الزمالك

حمادة أنور: ديانج لم يحصل على طرد مباشر ليلعب مباراة الزمالك

مصر المقاصة يهزم الجونة في الدوري المصري

مصر المقاصة يهزم الجونة في الدوري المصري