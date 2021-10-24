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قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي إن فريق ليفربول يقدم أداء رائعا منذ بداية الموسم ومعه محمد صلاح أفضل لاعب في العالم الآن بشهادة العالم أجمع صحافة وخبراء ومدربين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية مرتبط بعوامل أخرى منها تحقيق البطولات مع الأندية والمنتخبات وهو ما لم يحققه صلاح ولكن صلاح هو المبدع الأول في العالم.

وتابع أن صلاح يحرز أهداف لم نشاهدها من أي لاعب هذا الموسم وتنتزع أهدافه الآهات في كل الكوكب ويستحق الجائزة بكل جدارة من وجهة نظري فالجائزة يجب أن تذهب للمبدع.

وأوضح أن مهارة صلاح تفوق رونالدو فما يفعله رونالدو يختلف تماما عن صلاح، ونجمنا المصري يتفوق في المراوغة والمهارة وليفربول بقيادة صلاح أهان مانشستر يونايتد بالخماسية.