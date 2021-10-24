أخبار عاجلة

رسميا.. رئيس الجزائر يأمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب -
مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن -
منة فضالي تروج لحكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب» -
التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما -
المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

Print
روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل فريق روما مع منافسه نابولي سلبيًا بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي.

وفاز نابولي في أول ثماني مباريات وسيطر على المواجهة بالاستاد الأولمبي بالعاصمة روما وسدد مهاجمه فيكتور أوسيمن في القائم في الشوط الثاني.

وطُرد جوزيه مورينيو مدرب روما لكن فريقه وضع حدا لبداية نابولي المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل بدون أهداف اليوم الأحد.

وفي مواجهة متكافئة لم يهدد روما منافسه وأهدر تامي أبراهام أخطر فرصة لصاحب الأرض عندما أطاح بالكرة خارج المرمى من موقع جيد في الشوط الأول.

وعانى روما في الشوط الثاني وطُرد مورينيو للاعتراض على الحكم.

وبدا أن النيجيري أوسيمن حسم فوز نابولي لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل.

وكان التعادل كافيا ليستعيد نابولي صدارة المسابقة برصيد 25 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ميلان.

وبعد البداية الرائعة هذا الموسم فاز روما مرتين فقط في آخر ست مباريات في الدوري ليحتل المركز الرابع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية

أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية

الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)

حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)