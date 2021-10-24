روما يتعادل مع نابولي في الدوري الإيطالي

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تعادل فريق روما مع منافسه نابولي سلبيًا بدون أهداف، في إطار مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإيطالي.

وفاز نابولي في أول ثماني مباريات وسيطر على المواجهة بالاستاد الأولمبي بالعاصمة روما وسدد مهاجمه فيكتور أوسيمن في القائم في الشوط الثاني.

وطُرد جوزيه مورينيو مدرب روما لكن فريقه وضع حدا لبداية نابولي المثالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل بدون أهداف اليوم الأحد.

وفي مواجهة متكافئة لم يهدد روما منافسه وأهدر تامي أبراهام أخطر فرصة لصاحب الأرض عندما أطاح بالكرة خارج المرمى من موقع جيد في الشوط الأول.

وعانى روما في الشوط الثاني وطُرد مورينيو للاعتراض على الحكم.

وبدا أن النيجيري أوسيمن حسم فوز نابولي لكن الحكم ألغى هدفه بداعي التسلل.

وكان التعادل كافيا ليستعيد نابولي صدارة المسابقة برصيد 25 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ميلان.

وبعد البداية الرائعة هذا الموسم فاز روما مرتين فقط في آخر ست مباريات في الدوري ليحتل المركز الرابع.