أخبار عاجلة

رسميا.. رئيس الجزائر يأمر بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر المغرب -
مسؤول سوداني: موقف الإمدادات النفطية مطمئن -
منة فضالي تروج لحكاية «سكر مر» من مسلسل «ورا كل باب» -
التعليم تتيح التقديم على التقاعد المبكر لمن خدم 25 عاما -
المالية: السعودية تنسق السياسات النقدية عالميًا لمواجهة التحديات الاقتصادية -
عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات -
جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر -
«الإسكندرية للفيلم القصير» يعلن أسماء لجنة مشاهدة أفلامه -
الكشف عن كواليس المشادة بين حسام حسن وعلي ماهر -
أسعار الذهب في الكويت مساء اليوم الأحد 29-10-2021 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته

Print
«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته «قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حضر رجل خاضع للإقامة الجبرية إلى مركز للشرطة، طالبا وضعه في السجن إذ لم يعد يحتمل حياته في المنزل إلى جانب زوجته.

ولم يعد الرجل، وهو ألباني في الثلاثين يعيش في غيدونيا مونتيتشيليو بالقرب من روما، «يطيق التعايش القسري مع زوجته»، وفق ما جاء في بيان شرطة مدينة تيفولي المجاورة.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة فرانس برس وقناة مونت كارلو اليوم الأحد أنه «بعدما طفح الكيل، فضل الهروب وتقديم نفسه للشرطة طالبا منها إكمال عقوبته خلف القضبان»

وفرضت الإقامة الجبرية على الرجل قبل عدة أشهر لجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وكان من المفترض أن تبقى الحال كذلك لسنوات، بحسب ما قال رئيس الشرطة في تيفولي فرنشيسكو جاكومو فيرانتيه في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وكشف أن الرجل كان يعيش مع زوجته وعائلته. ولم تكن الأمور تجري على خير وقال إنها حولت حياتيه الأسرية إلى جحيم يعد يتحمله مما جعله يفضل السجن«.

وسرعان ما أوقف الرجل لانتهاكه قواعد الإقامة الجبرية وطلب القضاء نقله إلى السجن.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

السعودية تقدم وديعة بـ3 مليارات دولار للبنك المركزي المصري وتمدد ودائع بـ2.3 مليار

أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية

أتلتيكو مدريد يهزم ريال بيتيس بثلاثية

الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

الفارس الأبيض يعبر طلائع الجيش بثنائية نظيفة

حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)

حريق في عقار مملوك لوزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (صور)