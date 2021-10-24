«قال إنه طفح به الكيل».. ألباني يتوسل للشرطة ليدخل السجن بدلا من الإقامة الجبرية مع زوجته

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حضر رجل خاضع للإقامة الجبرية إلى مركز للشرطة، طالبا وضعه في السجن إذ لم يعد يحتمل حياته في المنزل إلى جانب زوجته.

ولم يعد الرجل، وهو ألباني في الثلاثين يعيش في غيدونيا مونتيتشيليو بالقرب من روما، «يطيق التعايش القسري مع زوجته»، وفق ما جاء في بيان شرطة مدينة تيفولي المجاورة.

وأوضح البيان الذي نشرته وكالة فرانس برس وقناة مونت كارلو اليوم الأحد أنه «بعدما طفح الكيل، فضل الهروب وتقديم نفسه للشرطة طالبا منها إكمال عقوبته خلف القضبان»

وفرضت الإقامة الجبرية على الرجل قبل عدة أشهر لجرائم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات وكان من المفترض أن تبقى الحال كذلك لسنوات، بحسب ما قال رئيس الشرطة في تيفولي فرنشيسكو جاكومو فيرانتيه في تصريحات لوكالة فرانس برس.

وكشف أن الرجل كان يعيش مع زوجته وعائلته. ولم تكن الأمور تجري على خير وقال إنها حولت حياتيه الأسرية إلى جحيم يعد يتحمله مما جعله يفضل السجن«.

وسرعان ما أوقف الرجل لانتهاكه قواعد الإقامة الجبرية وطلب القضاء نقله إلى السجن.