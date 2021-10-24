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قال الدكتور على عبدالمحسن، عميد معهد الاقتصاد الزراعي، إن وزير الزراعة أعطى تعليماته بتوفير المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الشتوية بشكل كبير ومكثف، من الأسمدة والتقاوي المحسنات؛ وشكل لجنة برئاسته والتي تعتبر في انعقاد دائم، مشيرًا إلى أنه تم توفير جميع المعدات التي تستخدم لتجهيز الأرض للمحاصيل الشتوية.

وأضاف «عبدالمحسن»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، في برنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن توفير المعدات لتجهيز الأرض سواء بالليزر أو بالمحاريس، بالإضافة إلى توفير التقاوى المحسنة والأسمدة اللازمة لزراعة المحاصيل الشتوية بأسعار مناسبة وذلك بالتنسيق مع مصانع الأسمدة والتى تقدر بـ 55% الحصة المقررة من الدولة من إنتاج الأسمدة وتوفيرها للمزارعين.

وأوضح أن الارتفاع في أسعار الأسمدة المبالغ فيه أزمة مفتعلة؛ خاصة وأن الموسم الصيفي انتهى وداخلين على موسم شتوي بكل محاصيله والتي تبدأ من منتصف شهر نوفمبر، خاصة وأن هناك بعض المحاصيل الزراعية التي لا تحتاج إلى أسمدة أو تقاوي محسنة إلا بعض المحاصيل القليلة مثل الطماطم والفاكهة.