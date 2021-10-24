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«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول

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«نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول «نحن في الحضيض» .. أول تعليق من سولشاير عقب فضيحة اليونايتد أمام ليفربول

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سيطرت حالة من الغضب والحزن على النرويجي أولي جونار سولشاير عقب سقوط فريقه التاريخي أمام نظيره غريمه التقليدي ليفربول بنتيجة 5/ صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

وقدم ليفربول مباراة تاريخية في ملعب أولد ترافورد ضمن الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في الفوز بنتيجة خمسة أهداف للاشيء في مباراة شهدت تألقاً غير عادي من الفرعون المصري محمد صلاح الذي سجل هاتريك.

وفي أول تعليق له عقب نهاية المباراة قال المدرب النرويجي سولشاير: «اليوم هو أسوأ أيام حياتي».

وأوضح سولشاير في تصريحات سريعة عقب نهاية المباراة: «هذا أسوأ أيام حياتي مع مانشستر يونايتد، لم نكن جيدين كفريق أو حتى على الصعيد الفردي».

وأضاف أولي جونار سولشاير في رده على سؤال بشأن الوضع الحالي في مانشستر يونايتد، بشكل يائس قائلاً: «نحن في الحضيض، لا يمكن أن يكون هناك شعور أسوأ مما نحن فيه».

المصرى اليوم

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