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العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

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العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح العسال : حكم مرتضي منصور واجب النفاذ وفي النهاية لا يصح الا الصحيح

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قال محمود العسال المستشار القانوني لنادي ، أن حكم القضاء الاداري اليوم أعاد الحق لأصحابه وأصبح واجب النفاذ.

وأضاف العسال في تصريحات خاصة للمصري: «حكم عودة المستشار انتصارا للشرعية والقانون مؤكدا ان مرتضى منصور كان همه الشاغل طوال عام كامل هو الدفاع عن كيان نادى الزمالك وليس شخصه لانه كان يدافع عن إرادة أعضائه وعن القانون واللوائح وعن الحق والعدل» .

وابدى العسال دهشتهمن ترويج بعض المواقع لمعلومات مغلوطة بشأن حكم عودة مرتضى منصور مؤكدا أن الحكم واجب النفاذ ولايوقفه أية إشكالات أو طعون حتي وان تمت مؤكدا انه في النهاية دائما لا يصح إلا الصحيح.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي أنها ملتزمة بتطبيق أحكام القضاء المصري والتى تكن لها الوزارة كل احترام وتقدير.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة للمصري اليوم «ملتزمون بتطبيق قرار المحكمة في ضوء تطبيق اللوائحوالقوانين».

وأضاف صبحي: «لسنا مع احد ضد احد ولسنا مع طرف دون اخر ويهمنا في المقام الاول مصلحة نادي الزمالك واستقراره اداريا بعد عودة المجلس ».

المصرى اليوم

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