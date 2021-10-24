إصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة للخلاف على أولوية تحميل الركاب في قليوب

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أصيب سائق بطلق ناري في مشاجرة مع زميلة بموقف سيارات قرية ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وتم نقل المصاب لمستشفى قليوب وضبط الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مأمور مركز شرطة قليوب بلاغًا من الأهالي، بإصابة سائق بطلق ناري في مشاجرة مع سائق زميلة في قرية ميت حلفا.

وأُخطر اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، فانتقلت قوة امنية وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين طرف أول «ا ف ع- 23 سنة- مصاب بطلق ناري بالقدمين»، وطرف ثان «ك غ ع» 26 سنة وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش ونجل عم الاخير ويدعى «ع ر ع» 38 سنة عامل وبحوزته سلاح أبيض مطواة.

وتوصلت التحريات أن سبب المشاجرة مشادة كلامية بين الأول والثاني للخلاف على أولوية تحميل الركاب تطورت لمشاجرة وتدخل الثالث لمناصرة نجل عمه وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط طرفي المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.