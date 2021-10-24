مان يونايتد ضد ليفربول: صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في انتصار تاريخي للريدز

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حقق ليفربول انتصارًا تاريخيًا على ملعب أولد ترافورد، معقل مانشستر يونايتد، بنتيجة 5-0، في مباراة ضمن الجولة التاسعة من البريميرليج.

وحسم ليفربول المباراة عمليًا من شوطها الأول، بتقدمه بنتيجة 4-0 بفضل أهداف نابي كيتا، ديوجو جوتا ومحمد صلاح (هدفان)

وأكمل صلاح الهاتريك بعد 5 دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، ثم ازدادت الأمور سوءً لأصحاب الأرض بطرد البديل بول بوجبا بسبب تدخل عنيف على نابي كيتا.

الفوز رفع من رصيد ليفربول إلى 21 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، في حين تلقى مانشستر يونايتد هزيمته الثالثة هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 14 نقطة في المركز السابع.

رجل المباراة:

بدون جدال كان محمد صلاح هو رجل المباراة بعد اشتراكه في تسجيل 4 من أهداف فريقه ال5 (سجل 3 وصنع هدف)

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- نابي كيتا سجل أسرع هدف لـ ليفربول على ملعب أولد ترافورد في عهد البريميرليج (بعد 4 دقائق و42 ثانية من البداية).

- أصبح محمد صلاح هو أفضل هداف أفريقي في تاريخ البريميرليج.. تخطى رقم ديديه دروجبا (104) وأصبح الهداف الأفضل على مستوى لاعبي القارة السمراء في عهد البريميرليج (107 هدف).

- محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 10 مباريات متتالية بمختلف البطولات.

- محمد صلاح هو أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد.

- فقط دانيال ستوريدج (8، بين نوفمبر 2013 لـ فبراير 2014)، سجل في عدد مباريات متتالية في الدوري مع ليفربول أكثر من صلاح (7 حاليًا).

- محمد صلاح هو أول لاعب زائر يسجل هاتريك على ملعب أولد ترافورد خلال عهد البريميرليج، والأول منذ عام 1936.

- ليفربول هو الفريق الوحيد في عهد البريميرليج الذي سجل أكثر من هاتريك ضد مانشستر يونايتد (2: كاوت وصلاح). مانشستر يونايتد تلقى 5 هاتريك فقط خلال عهد البريميرليج (2 من ليفربول + 1 من بلاكبيرن «بينتلي» + 1 من ويست بروم «لوكاكو» + 1 من تشيلسي «إيتو»).

- بول بوجبا هو ثالث بديل يتم طرده في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول في البريميرليج، بعد لوك تشادويك في ديسمبر 2000 وستيفن جيرارد في مارس 2015.

- مانشستر يونايتد تلقى أثقل هزيمة على ملعبه من ليفربول في مختلف البطولات في تاريخ مواجهات الفريقين.