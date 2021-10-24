جماهير ليفربول تسخر من اليونايتد : «سولشاير يجب أن يبقى»

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

سخرت جماهير نادي ليفربول من فريق مانشستر يونايتد بعد الخسارة المذلة التي تعرض لها الغريم التقليدي بنتيجة 5/صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على أرض ملعبه أولد ترافورد.

وقدم ليفربول مباراة تاريخية ونجح في الفوز بنتيجة خمسة أهداف للاشيء في مباراة شهدت تألقاً غير عادي من الفرعون المصري محمد صلاح الذي سجل هاتريك في مرمى الحارس الإسباني الكبير دافيد دي خيا.

وقامت جماهير نادي ليفربول في نهاية المباراة بالسخرية من النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد مؤكدة على ضرورة بقائه مع الشياطين الحمر.

والتقطت سماعات الملعب جماهير ليفربول وهى تغني في نهاية المباراة: «أولي يجب أن يبقى.. أولي يجب أن يبقى.

ويبدو مستقبل المدرب النرويجي في مانشستر يونايتد محل شك كبير بعد هذه الخسارة التاريخية للفريق أمام غريمه التقليدي.