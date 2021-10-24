محمد صلاح يحقق فوزه الأول على رونالدو بـ«هاتريك» مُهين

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حقق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي ورفاقه اليوم فوزًا تاريخيًا على الغريم مانشستر يونايتد، بخماسية نظيفة على ملعب مسرح الأحلام «أولد ترافورد»، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفرعون المصري محمد صلاح هاتريك في شباك دي خيا ليخطف أنظار العالم أجمع ويسقط رونالدو للمرة الأولى في تاريخ لقاءاتهم.

في التقرير التالي يستعرض «المصري اليوم» تاريخ اللقاءات التي جمعت محمد صلاح وكريستيانو رونالدو.

ريال مدريد وروما

واجه صلاح نظيره البرتغالي بقميص فريق روما وذلك في مباراتان ثمن نهائي منافسات دوري أبطال أوروبا موسم 2015-2016، وانتهت المباراتان بفوز المرينجي وأحرز رونالدو هدفان، هدف كل مباراة. ريال مدريد وليفربول.

حيث تواجهوا في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا 2018، وفاز ريال مدريد وحسم البطولة الـ13 له، ولم يحرز رونالدو أهدافًا في هذه المباراة.

مانشستر يونايتد وليفربول

المباراة التي جمعتهما اليوم، سحق محمد صلاح مانشستر يونايتد بهاتريك تاريخي وتنتهي المباراة بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

ويصبح محمد صلاح الهداف الإفريقي التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 107 أهداف، متفوقًا على دروجبا الذي رصيده 104 أهداف. مصر والبرتغال. وعلى صعيد المنتخبات، فازت البرتغال بقيادة رونالدو في المباراة الودية التي جمعتهم بالمنتخب المصري، وأحرز رونالدو ثنائية ردًا على هدف صلاح لتنتهي المباراة لصالح «الدون» ورفاقه.