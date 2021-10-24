مغنى الراب الأمريكى فاريل ويليامز يروج للآثار في الأقصر

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مغنى الراب الشهير، فاريل ويليامز، زار عددا من المدن المصرية السياحية خاصة الأقصر، معربين عن سعادته بالتواجد داخل المناطق الفرعونية، ملتقطا عشرات الصور التذكارية، ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي «انستجرام، وفيس بوك»، مؤكدا أن مصر بلا شك بلد جميلة لا تنسى مليئة بالحضارة والآثار والجمال وغنية بالمناظر المتنوعة، تتعدد فيها المقاصد الأثرية والسياحية المتعددة التي تجعلك اكثر شوقا على التواجد فيها.

مغنى الراب الامريكى فى الأقصر

دعا ويليامز، أصدقائه بمختلف دول العالم وامربكا، بزيارة الاقصر، لمشاهدة تاريخ لا مثيل له، وحضارة فريدة من نوعها، وتنوع في المزارات الاثرية والسياحية، مؤكدا استمتعنا بالحضارة المصرية القديمة، والتقطنا العديد من الصور التذكارية مع الاصدقاء، مع تنوع في الصور والمناظر في المناطق الأثرية والسياحية، ومنها معبدالاقصر، والذى شاهدنا فيها عظمة المصرى القديم، وواجهة المعبدالمكونة من 6 تماثيل، ومجموعة تماثيل رمسيس الثانى في الصرح الاول من المعبد، والاعجاز الهندسي في صالة الأعمدة اكبر صالة للأعمدة في العالم، بعد ترميمها وإبراز جمال الألوان للمصرى القديم، التي كانت عليه قديما، وكذلك البحيرة المقدسة، وزيارة المقابر الفرعونية المنتشرة في ووادي الملوك ووادي الملكات، وتمثالي ممنون الشهيرين، بجانب زيارتهم لمعبدالملكة حتشبسوت «الدير البحرى»، والقيام برحلات البالون الطائر للاستمتاع برحلة المغامرة التي تزين سماء المدينة السياحية من ارتفاع 550 متر، لتشاهد ابداع المصرى القديم، وعمل رحلة على كورنيش النيل مستخدمين قول من الحنطور على أنغام أغنية محمد العزبي، «الأقصر بلدنا بلد سواح» حيث تفاعل معهم شعب الأقصر طوال رحلتهم بشوارع المدينة، واشادوا بالإجراءات الاحترازية داخل المزارات الأثرية المصرية لضمان سلامة صحة السياح، مؤكدا على أمن ووأمان مصر ..

مغنى الراب الامريكى فى الأقصر

وأعرب الخبير السياحى، محمد عثمان- رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن سعادته بهذه الدعاية المجانية التي يقوم بها السائحين والمشاهير من مختلف بلدان العالم معتبرا هده اللقطات احد اهم وسائل الدعاية لتنشيط السياحة، والتى تعمل على جذب السباح، وما يترتب عليه من زيادة في التدفقات السياحية الوافدة بعد نشر الصور، على مواقع التواصل الاجتماعى. مؤكدا ان زيارة المغنى الامريكى وأصدقائه ناتج من كم الرحلات الكبير الوافد من امريكا على مدن الغردقة والبحر الأحمر والاقصر واسوان مؤكدا أن ما بتم نجاح لجميع العاملين في القطاع السياحى، مؤكدا أن ما بتم من اكتشافات ومشروعات أثرية، وافتتاح طريق الاحتفالات الملكية المعروف باسم طريق الكباش سيكون له مردود كبير في زيادة التدفقات السياحية ..

مغنى الراب الامريكى فى الأقصر

وفاريل لانسيلو ويليامز، والمعروف ايضا فاريل وليامس، هو مغني وكاتب أغاني راب ومنتج ومصمم أزياء أمريكي، ولد في 5 أبريل 1973 في فيرجينيا، بالولايات المتحدة.. احتلت أغنيته هابي المراتب الأولى في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وعدة دول أخرى .