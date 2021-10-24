«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا

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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن معظم الدراسات قالت إن تناول لقاحين من نوعين مختلفين في نفس اليوم له مخاطر عديدة على الصحة لعدم ضمان رد فعل الجهاز المناعي.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» عبر فضائية «دي إم سي»، أنه من الممكن أن يكون رد فعل الجهاز المناعي للشخص عنيف نتيجة تلقي لقاحين في نفس اليوم، مشيرا إلى أن بعض الدول تجري التجارب حول الخلط بين اللقاحات عن طريق تناول الجرعة الأولى من لقاح معين، وتناول الجرعة الثانية من نوع آخر.

وأوضح أن هناك بعض الدراسات قالت إن التنوع بين اللقاحات؛ يعزز الجهاز المناعي ويساعد على تكوين أنواع مختلفة من الأجسام المضادة المناعية، معقبا: «دمج لقاحات كورونا وتناول نوعين مختلفين في نفس الوقت يسبب خطورة على الصحة».