أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يتفقد منطقة أعمال الحفائر والاكتشافات الأثرية بطريق الكباش -
استنفدوا عدد مرات الغرامات.. فسخ التعاقد مع مستأجري شاطئين بالإسكندرية (صور) -
الشائعات تلاحق الاختبارات النهائية.. هل تكون "عن بُعد"؟ -
"بلينكن" يحذر": البرنامج النووي الإيراني ازداد خطورة في الأشهر الأخيرة -
"التعليم" تبدأ استقبال طلبات التقاعد المبكر لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً -
شاهد.. معاق ووالدته مقعدة معزولين عن العالم 13عاماً -
الأمم المتحدة غير راضية عن نتائج قمة مجموعة العشرين -
النصر يفتح تحقيقاً حول التصريحات الإعلامية.. وينفي تأجيل لقاء الفيحاء -
الأميرة سما بنت فيصل تدشن هايكنج رواد الكشافة السعودية -
وزارة المالية: المملكة من الدول الرئيسية التي دعمت الاحتياطيات الأجنبية للدول المحتاجة خلال جائحة كوفيد-19 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا

Print
«المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا «المصل واللقاح» تحذر من دمج لقاحات كورونا: رد فعل الجهاز المناعي قد يكون عنيفا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن معظم الدراسات قالت إن تناول لقاحين من نوعين مختلفين في نفس اليوم له مخاطر عديدة على الصحة لعدم ضمان رد فعل الجهاز المناعي.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» عبر فضائية «دي إم سي»، أنه من الممكن أن يكون رد فعل الجهاز المناعي للشخص عنيف نتيجة تلقي لقاحين في نفس اليوم، مشيرا إلى أن بعض الدول تجري التجارب حول الخلط بين اللقاحات عن طريق تناول الجرعة الأولى من لقاح معين، وتناول الجرعة الثانية من نوع آخر.

وأوضح أن هناك بعض الدراسات قالت إن التنوع بين اللقاحات؛ يعزز الجهاز المناعي ويساعد على تكوين أنواع مختلفة من الأجسام المضادة المناعية، معقبا: «دمج لقاحات كورونا وتناول نوعين مختلفين في نفس الوقت يسبب خطورة على الصحة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف (صور)

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

تجديد حبس 3 متهمين باختطاف طفل بسوهاج 15 يومًا

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

عبدالغفار: تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر

جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بمنشأة القناطر