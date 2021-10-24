«الزراعة»: التعاون بين «العربية للاستثمار» وشركة «ميفاك» الدولية يساهم في توطين صناعة اللقاحات

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افتتح الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، فعاليات احتفالية توقيع مذكرة التفاهم المشترك بين الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وشركة ميدل إيست للقاحات البيطرية في مجال اللقاحات البيطرية بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ومحمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والدكتور كريستوفر نلسون، رئيس مجلس إدارة شركة ميدل إيست لإنتاج اللقاحات البيطرية الدولية، والدكتور مجدى السيد الرئيس التنفيذي لشركة ميدل إيست للقاحات البيطرية، فضلا عن ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وقال «عبدالحكيم محمود» في كلمته خلال الافتتاحية، إن هذا الحدث يعد واحدة من أهم مراحل التطور في مجال الاستثمار الزراعي في مصر والمنطقة العربية، ويساهم في توطين تقنيات إنتاج اللقاحات البيطرية في مصر لافتا إلى ان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية يعد من أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني الذي وجهت القيادة السياسية بضرورة العمل على تنميته تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة.

وأضاف رئيس هيئة الخدمات البيطرية ان مصر تتطلع إلى تعزيز المشاريع الاستثمارية في مجالات الاستثمار الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية واللقاحات البيطرية في جمهورية مصر العربية، مع استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية الرامية لتحقيق هذه الاستثمارات لمعدلات متضاعفة من النمو.

وأوضح «عبدالحكيم محمود»، ان هذه الشراكة تعد فرصة جيدة لتعزيز قدرات مصر والاستفادة من موقعها المتميز وكوادرها الفنية المتميزة لتتحول إلى مركز إقليمي يستطيع دعم وتنمية الثروة الحيوانية والتجارة البينية بالوطن العربي من خلال توفير اللقاحات البيطرية والدعم الفني.