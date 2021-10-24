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جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية

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جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية جامعة طنطا: بدء تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني الكتاب الإلكتروني لرفع المقررات الدراسية

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شارك الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الأحد، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بجامعة عين شمس.

وأكد رئيس جامعة طنطا أن المجلس شدد على عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل «PCR» يُقدمه، وأضاف أنه تم البدء في تفعيل منصة الكتاب الإلكتروني بجامعة طنطا لرفع المقررات الدراسية على المنصات الرقمية، لتيسير حصول الطلاب على المناهج الدراسية موضحًا أن المنظومة الجديدة تعمل من خلال الرقم القومي الخاص بكل طالب بعد إدخال كلمة المرور، ثم الدخول على الصفحة الخاصة بالطلاب التي تحتوى على كافة مقرراته والكتب الخاصة بكل مقرر ويتم الدفع عن طريق شراء الكتب من خلال منصة التحصيل الالكتروني، باستخدام «فيزا» الكترونية، ويتم بعد ذلك تفعيل الكتب الإلكترونية للطلاب ويمكنهم الاطلاع عليها.

وأوضح ذكي أن المنصة تعمل حاليا لطلاب كلية الحقوق وسيتم تفعيل المنصة لباقي الكليات تباعا، كما تم إتاحة المنصة الجديدة من خلال تطبيق الهاتف الخاص بالجامعة تيسيرًا على كل الطلاب.

المصرى اليوم

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