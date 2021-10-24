وكيل «الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يتبنى رؤية كانت تفتقدها المنظومة التشريعية

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أبدت النائبة فيبى فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، عددا من الملاحظات على مشروع قانون النفاذ إلى الموارد الاحيائية الذي بدأ المجلس مناقشته الأحد.

وقالت فوزير، خلال الجلسة العامة، إنها توافق على مشروعَ القانون الذي يستهدف تحقيق الاستفادة الجمة من مصادرِ الثروة الوطنية والحد من الخسائرِ والتداعيات السلبية على الاقتصاد المصري بسبب استئثار بعض الدول والمؤسسات والشركات العالمية بهذه الموارد دون تحقيقِ قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضافت أن القانون يندرج في اطار جهود الدولة لتحقيقِ التنمية المستدامة، وهذه التنمية الشاملة التي تنتهجها الجمهورية الجديدة، والتي تراعي ضرورةَ استدامتِها وعدمَ إهدارِها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة فيها.

وأشارت فوزي إلى أن القانون يتبنى رؤية واسعة لمفهوم حماية الموارد الإحيائية، لم تقتصر فقط على العناصرِ البيئية المادية، لكنها شملت جميعَ المعارف التراثية وحماية حقوق الممارسين التقليديين في المجتمعات المحلية وهو مفهوم يؤصل لضرورة رعاية حقوق العنصر البشري باعتبارِ الانسان المصري هو أهم أهداف التنمية.

وأوضحت أن القانون استحدثَ إطارا مؤسسيا يضطلع بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامِها، كما حدد بدقة الإجراءات الواجب اتباعها وهو ما كانت تفتقده البنية التشريعية المنظمة لهذا الشأن.