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«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة

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«شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة «شباب الشيوخ»: زيارات ميدانية للأندية.. وندعو وزير الشباب لمناقشة خطة الوزارة

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ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأحد، آليات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة في ضوء ما نصّ عليه الدستور.

واقترحت اللجنة خلال الاجتماع دعوة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لعرض رؤية الوزارة خلال دور الانعقاد الثاني والتعرف على مراحل تنفيذها في إطار ما تم عرضه من قبل وفق رؤية 2030، وكذلك دعوة رؤساء الاتحادات الرياضية للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم.

كما وافقت اللجنة على تنظيم زيارات ميدانية للأندية ومراكز الشباب في مختلف محافظات الجمهورية للوقوف على أوضاعها الراهنة، وتقديم الرؤى والمقترحات والتوصيات للوزارة لتضمينها في خططها.

كما ناقشت اللجنة اليوم مقترحات أعضائها وتصوراتهم بشأن طريقة معالجة اللجنة لقضايا الشباب في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا سيما أن الاستراتيجية خصصت في محورها الثالث بندا خاصا بالشباب وحقوقهم والفرص المتاحة لتمكينهم، وكذلك التحديات التي تواجههم.

المصرى اليوم

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