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ارتفاع الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-10-2021

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ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-10-2021 ارتفاع الذهب في الأردن اليوم الأحد 24-10-2021

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد 24-10-2021 في الأردن، عن آخر تسعيرة معلنة يوم الخميس الماضي من جانب نقابة أصحاب محال الذهب.

وتقوم النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في مدينة عمان باعلان تسعيرة يومية موحدة لأسعار الذهب في الأردن.

ارتفع سعر الذهب اليوم في الاردن عن الأسعار السائدة فى التسعيرة اليومية لبيع الذهب منذ يوم الخميس الماضي، والتى تظل سارية حتى تغيير إعلان نقابة أصحاب محال الذهب في الأردن للتسعيرة الجديدة.

ارتفع في الأردن 24 اليوم إلي 43.50 دينار أردني للبيع، 40.40 دينار أردني للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب في الأردن عيار 21 اليوم 36.60 دينار أردني للبيع 35.10 دينار أردني للشراء.

وارتفع سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 18 في الأردن 32.70 دينار أردني للبيع و29.80 دينار أردني للشراء.

وكانت آخر تسعيرة سابقة كما يلي:

سعر الذهب في الأردن عيار 24 42.90 دينار أردني للبيع، و39.80 دينار أردني للشراء.

سعر جرام الذهب في الأردن عيار 21 مبلغ 36.10 دينار أردني للبيع و34.60 دينار أردني للشراء.

سعر الذهب في الأردن عيار 18 في الأردن 32.30 دينار أردني للبيع و29.40 دينار أردني للشراء.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

ختمت أسعار الذهب عالميًا في آخر أيام عمل البورصات العالمية الأسبوع الماضي علي ارتفاع بالنسبة للتعاملات الآجلة والفورية.

ووصل سعر الذهب فى ختام التعاملات على 1792.45 دولار للتعاملات الفورية بنسبة ارتفاع 0.53%.

وبلغ أسعار الذهب للعقود الآجلة 1793.35 دولار بنسبة ارتفاع 0.64%.

أخبار أسعار الذهب اليوم:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 24-10-2021

أسعار الذهب في الكويت اليوم الأحد 24-10-2021

ذهب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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