كلاسيكو الأرض.. هدف نمساوي تاريخي وسلسلة نادرة تتحق للمرة الأولى منذ 56 عامًا

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتزع ريال مدريد فوزًا غاليًا خارج قواعده ضد برشلونة في كلاسيكو عالم كرة القدم، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني «لا ليجا».

وأنتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف وحيد في الدقيقة 32 عن طريق المدافع النمساوي دافيد ألابا.

وعزز لوكاس فازكيس تقدم الضيوف بهدف ثان في الوقت بدل من الضائع، قبل أن يسجل سيرخيو أجويرو هدفًا شرفيًا لبرشلونة، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1 للعملاق المدريدي.

الفوز رفع من رصيد ريال مدريد إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، في حين تلقى برشلونة هزيمته الثانية هذا الموسم ليتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة في المركز الثامن.

رجل المباراة:

حصل دافيد ألابا على أعلى تقييم في المباراة من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من المدافع النمساوي في الكلاسيكو الأول له على الإطلاق.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- ريال مدريد حقق فوزه رقم 99 بالكلاسيكو (مقابل 96 فوز لـ برشلونة و52 تعادل).

- الفريق فاز بـ 4 مباريات كلاسيكو متتالية ضد برشلونة للمرة الأولى منذ عام 1965.

- 12 هدفًا من ال13 هدفًا الأخيرين الذين سجلهم ريال مدريد ضد برشلونة في الكلاسيكو كانوا عن طريق لاعبين مختلفين. فقط لوكاس فازكيس هو من سجل مرتين.

- رونالد كومان هو ثاني مدرب في تاريخ برشلونة يخسر مباريات الكلاسيكو ال3 الأولى له مع الفريق بعد باتريك أوكونول.

- دافيد ألابا هو ثالث لاعب نمساوي (والأول من ريال مدريد) الذي يسجل هدفًا في الكلاسيكو، وهو الأول منذ هناس كرانكل مع برشلونة في عام 1979.