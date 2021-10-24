سماء الأقصر تتزين بـ20 رحلة بالون على متنها 450 سائحا أجنبيا

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تزينت سماء مدينة الأقصر، الأحد، بـ20 رحلة بالون طائر على متنها 450 سائحا من مختلف الجنسيات، وذلك مع تحسن الاحوال الجوية بمدينة الأقصر.

جاء ذلك للاستمتاع بمشاهدة الآثار الخالدة من ارتفاع 550 مترا فوق سطح الأرض، ومشاهدة المعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل المتاخم للجبال والزراعات، والتقاط الصور التذكارية مع اعلى ارتفاع مع المناطق الأثرية والطبيعية التي تظهر في رحلات البالون.

وتعد رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة في العالم، والأقصر هي المحافظة السياحية الوحيدة التي تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، ما حدا لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التي تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.