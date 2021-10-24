مان يونايتد ضد ليفربول الآن.. جوتا يُحبط صيحات أولد ترافورد بهدف ثاني

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تمكن فريق ليفربول من تأكيد تفوقه على مانشستر يونايتد في اللقاء الدجاري بينهما الآن، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الثاني عند الدقيقة 13 بعد سيطرة من الريدز على مجريات اللعب وسط عجز هجومي لأصحاب الأرض عن تشكيل خطورة حقيقية على مرمى أليسون بيكر.

وجاء الهدف الأول بعد أن استلم الدولي المصري محمد صلاح الكرة في مساحة خالية لوسط ملعب أصحاب الأرض، ومرر الكرة لنابي كيتا الذي وجد نفسه نفردًا بالحارس وينجح في وضعها بالمرمى.

ويدخل ليفربول المباراة ويأمل في استعادة المركز الثاني، بالفوز بعد وصول مانشستر سيتي إلى النقطة 20، بفارق نقطتين عن «الريدز»، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 14 نقطة قبل المباراة.