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بالأرقام.. باريس سان جيرمان يتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة مارسيليا

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بالأرقام.. باريس سان جيرمان يتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة مارسيليا بالأرقام.. باريس سان جيرمان يتسلح بالتاريخ «لإحباط» مفاجأة مارسيليا

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عاد باريس سان جيرمان إلى العمل بمباراة أخرى حاسمة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي بداية هذا الأسبوع، حيث سيواجه مرسيليا في أرضية ملعب فيلودروم يوم الأحد. يشترك العملاقان الفرنسيان في منافسة مثيرة للاهتمام وسيرغبان في الفوز بهذه المباراة.

يحتل مرسيليا المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الأولى الفرنسي وأظهر تحسنًا تحت قيادة خورخي سامباولي. وتعادل أصحاب الأرض مع لاتسيو 0-0 هذا الأسبوع وسيرغبون في تكرار الأمر ذاته يوم الأحد.

من ناحية أخرى، يتصدر باريس سان جيرمان صدارة جدول الدوري في الوقت الحالي وكان ممتازًا هذا العام. ألهم ليونيل ميسي الفريق الباريسي بالفوز 3-2 على لايبزيج في دوري أبطال أوروبا وسيرغب في إضافة رصيد أهدافه ضد مرسيليا.

ولدى مارسيليا فريق كامل جاهز، في الوقت الحالي وسيحتاج إلى إشراك أفضل فريق في هذه المباراة. من غير المرجح أن يقوم أصحاب الأرض بإجراء تغييرات جذرية على تشكيلة الفريق ضد أثرياء باريس.

ويعاني الثلاثي نيمار وسيرجيو راموس ولياندرو باريديس من قلة اللياقة البدنية في الوقت الحالي وقد لا يظهرون في هذه المباراة. تم إراحة أنخيل دي ماريا ضد لايبزيج وينبغي أن يكون قادرًا على بدء هذه المباراة.

مارسيليا وباريس سان جيرمان وجهًا لوجه:

باريس سان جيرمان لديه سجل ممتاز ضد مرسيليا، حيث فاز في 31 من أصل 53 مباراة لعبت بين الفريقين. حقق مرسيليا 12 انتصارًا ضد باريس سان جيرمان وسيعزم على تحسين سجله ضد غريمه اللدود.

ووقع اللقاء السابق بين الفريقين في فبراير من هذا العام وانتهى بفوز باريس سان جيرمان 2-0. وجد كيليان مبابي الشباك في اليوم وسيريد أن يكون له تأثير مماثل في نهاية هذا الأسبوع.

المصرى اليوم

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