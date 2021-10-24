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"كيان" تثقف منسوباتها عبر برنامج "تثقيف الأم والطفل"

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يستمر 25 أسبوعًا.. بالتعاون مع جمعية "رعاية الطفولة"

بدأ مساء أمس السبت البرنامج التدريبي المكثف لجمعية "كيان" للأيتام ذوي الظروف الخاصة بعنوان: "تثقيف الأم والطفل"، بالتعاون مع جمعية رعاية الطفولة.

يأتي ذلك إيمانّا من جمعية "كيان" بتمكين أبنائها الأيتام الأطفال والبالغين والمتزوجين منهم والأسر البديلة والحاضنة.

ويشتمل البرنامج على 25 دورة وورشة عمل، تقدمها المدربة شوق الدوسري من جمعية رعاية الطفولة، ويستمر 25 أسبوعًا "كل يوم سبت" في قاعة التدريب بالجمعية بحي الفلاح.

ويهدف إلى التواصل التربوي مع الأطفال وحمايتهم من الأخطار والمحافظة على صحتهم، ويشتمل على الدورات وورش العمل التالية: "لقاء تعريفي دورة تنمية الطفل ودور البيئة الداعمة، دور الأسرة في تطور الطفل والأساليب الوالدية، تطور الأطفال الجسدي، تطور الأطفال المعرفي والعاطفي والاجتماعي،

التربية الجنسية، أهمية اللعب وإسهامه في التطور، تعليم المسؤولية للأطفال وكيفية استعمال الحمام، الاستماع للأطفال وكيفية التعبير عن أنفسهم، غرس السلوكيات الإيجابية وتعديل السلوك غير المرغوب فيه، الأساليب التشاورية لحل النزاع، الصحة والرعاية الصحية والغذاء الصحي المتوازن، تجنب الحوادث، العلاقة بين المدرسة والأسرة والمجتمع في تطور الطفل، المرأة كونها امرأة والمرأة وحقوقها والمرأة والصحة الإنجابية".

وفي ختام البرنامج سيتم إعطاء المتدربات شهادات معتمدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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