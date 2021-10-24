«زي النهارده».. بيبرس يقتل قطز في 24 أكتوبر 1260

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كان التتار قد اجتاحوا العالم الإسلامي حتي أسقطوا الخلافة الإسلامية إلا أن تصدي لهم الصديقان الظاهر بيبرس وقطز، أما الظاهر بيبرس سلطان مصر والشام ورابع سلاطين الدولة المملوكية، فقد كان في الأصل مملوكا بيع في أسواق الشام، وانتهى به الأمر كأحد أعظم السلاطين في العصر الإسلامى الوسيط، وبعد وصوله للحكم لقب نفسه بالملك الظاهر، وهو مولود في 1221، وحقق خلال حياته العديد من الانتصارات ضد الصليبيين والمغول ابتداء من معركة المنصورة سنة 1250، وعين جالوت انتهاء بمعركة الأبلستين ضد المغول في 1277

أما سيف الدين قطز فقد كان واحداً من أعظم الشخصيات في تاريخ المسلمين، وهو من بيت مسلم ملكى، وهو ابن أخت جلال الدين الخوارزمى ملك الخوارزميين، الذي قاوم التتار فترة، وانتصر عليهم، ثم هزم منهم،وعند فراره إلى الهند أمسك التتار بأسرته فقتلوا بعضهم واسترقوا بعضهم، وكان قطز أحدهم، وأطلق عليه التتار اسماً مغولياً هو قطز، أي الكلب الشرس، وفى أسواق الرقيق بدمشق اشتراه أحد الأيوبيين، وجاء به إلى مصر، وصار أحد رجال عز الدين أيبك وأكبر قواده، واستقر به الأمر في الحكم، فواجه التتار بعدما أسقطوا الخلافة الإسلامية، وأمكنه الانتصار عليهم في معركة عين جالوت، وأعاد التتار تنظيم صفوفهم، والتقى الجيشان في بيسان في معركة اشتد فيها بأس التتار، وكادت كفة التتار ترجح فأطلق قطز صيحته الشهيرة «واإسلاماه... وا دين محمد» فأثار حمية رجاله حتى انتصروا، ولأن حلم حكم مصر ظل يراود الظاهر بيبرس، كما أن البعض أوعز إليه أن قطز قد ينقلب عليه ويستأثر بالحكم فما كان منه إلا أن قام بقتل قطز «زي النهارده» في 24 أكتوبر 1260 في طريق العودة لمصر، واستأثر هو بحكمها من 11 نوفمبر 1260 إلى أن توفى في الثانى من مايو 1277 عن 54 سنة.