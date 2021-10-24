بالتفاصيل ... رحالة سعودي يزور 16 مدينة أوروبية في شهر فقط بـ300 ريال يومياً

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المواصلات العامة والساحات هي نقاط تخفيض التكلفة

يعرف المسافرون عن دول أوروبا ومدنها الغلاء في كل شيء مما يضطر السائح إلى وضع ميزانية ضخمة للطعام والإقامة الفندقية، بالإضافة إلى الانتقالات.

وحسب تجربة الرحالة السعودي أيمن اشي التى رواها لـ"سبق" فإن السفر إلى أوروبا ذاع عنه الغلاء الفاحش والتكاليف الباهظة، وتناقل السياح هذه المعلومات, ولكن بالتجربة ثبت عدم صحتها فقط يجب أن تفهم الكثير من الأمور البسيطة وكيفية تجاوزها حتى تسهل عليك قضاء وقت ممتع داخل هذه البلد دون أن تتكبد تكلفة زائدة عن الحاجة.

ويلفت اشي إلى أن أهم شيء وضع ميزانية محددة واختيار الفندق ومراجعة أغراضه، وثالثاً الطعام وواجباته وإعداد حقيبة التنقل فإذا حددت هذه الأمور كأنك بدأت رحلة ممتعة تمكنك من رؤية المعالم السياحية وتطلعك على عادات وتقاليد الشعوب الأخرى دون أن يكلفك الأمر كثيرًا.

يشرح الرحالة أيمن شاي تجربته التى مكنته من زيارة 9 دول من بينها 16 مدينة في مدة 31 يوماً، رأى فيها معظم معالم أوروبا السياحية. وكانت هذه الدول التسعة: "فرنسا ,ألمانيا , سويسرا , النمسا , سلوفاكيا , المجر, التشيك , هولندا , بلجيكا". ويقول: هذه الخطوات الهامة التى توفر عليك الكثير:

- شراء باقة الإنترنت من شركات عالمية وليست محلية؛ لأن العالمية تعطيك حجمًا مضاعفًا في سعة الإنترنت.

- زيارة الساحات العامة في معظم دول أوروبا مكان جميل جدًّا يمكنك أن تقضي فيه معظم وقتك؛ حيث تعج هذه الأماكن بالفنانين والموسيقيين والرسامين ويحيط بهم الكثير من المواطنين، هنا تشعر بالمتعة دون أي تكاليف مادية، بالضاافة إلى تكلفة الطعام البسيطة بالساحات عنها في المطاعم.

- أهم الأمور هي استخدام المواصلات العامة لأنها تساعد في التعرف على كل مكان في البلد بأقل التكاليف، يمكنك شراء تذكرة أتوبيس بـ57 ريالًا لمدة 24 ساعة، وفى حالة استخدام الترام أو المترو أو الباص يفضل شراء تذكرة 24 ساعة بـ9 يورو أو 72 ساعة بــ17 يورو فالمواصلات العامة هي الأفضل والأحسن والأرخص.

- استخدام الدراجة وعدم الخروج عن المسار المحدد لك وعدم السرعة الغير طبيعية حتى تعيش جو الاستمتاع بالمناظر أثناء السير بدراجتك، وهذا بالصيف، أما الشتاء فهناك المواصلات العامة.

- يشدد الرحالة أيمن على حسن اختيار حقيبة السفر ، ويجب أن يكون بأربعة كفرات حتى لا تحملها على ذراعيك، ويراعي الوزن أن تكون حقيبتك خفيفة لا تتجاوز الــ25 كيلو حتى تستطيع أن تتحرك بها وتستمتع برحلتك دون مشقة.

- ينصح أيضاً بحمل حافظة طعام وهي عبارة عن علبة من البلاستيك حجم مربع وارتفاع 15 سم حتى لا تأخذ منك مساحة عند وضعها بالحقيبة لتحفظ الطعام من التلف بالضغط على العلبة نتيجة التحرك الكثير بالحقيبة، كما يمكنك الاستفادة بالعلبة عند عودتك بوضع أغراضك سواء هدايا أو تحف أو أي شيء تخشى عليه التلف.

- الملابس البسيطة: يمكنك بكل سهولة مراجعة الفندق في وجود غسالة ملابس صغيرة بغرفتك، وسيوفرونها لك عند طلبها حتي لا ترهق نفسك في عملية الغسيل ولا تتكلف الكثير من المال.

- عند زيارة القصور الملكية الأوروبية في العواصم يفضل عدم الدخول والاكتفاء بالتمتع بالأماكن المحيطة للقصر والحدائق المجانية؛ حيث دخول القصر يكلفك الكثير وأقل شيء 18 يورو.

- ركوب الباص الأحمر "الباص السياحي" لأنه يوفر لك الجولات السياحية الجماعية مع مرشد سياحي عبر السماعة وباللغة العربية في كثير من الدول؛ فهو اختيار مناسب لاكتشاف معالم البلد السياحية بأسعار جيدة.