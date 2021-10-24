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«الأعلى للجامعات» يوضح موقف الطلاب والعاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

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«الأعلى للجامعات» يوضح موقف الطلاب والعاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا «الأعلى للجامعات» يوضح موقف الطلاب والعاملين غير الحاصلين على لقاح كورونا

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أكد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كل عناصر المنظومة التعليمية ضد ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم بدءا من 1 نوفمبر القادم.

وقرر المجلس في اجتماعه الأحد عدم السماح بدخول الطلاب إلى الحرم الجامعي بعد 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل «PCR» يُقدمه أسبوعيًا.

وأكد الوزير الالتزام الكامل بقرارات لجنة الأزمات، فيما يخُص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقاراتها بدءًا من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.

وشدد الوزير على ضرورة استمرار الجامعات في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي لجميع المتواجدين داخل الحرم الجامعي، فضلًا عن تكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والفصول الدراسية والمعامل ومختلف مباني الكليات؛ وتطبيق ذات الإجراءات بالمدن الجامعية، لضمان سلامة جميع عناصر المنظومة التعليمية.

المصرى اليوم

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