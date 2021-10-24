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احتفل الموقع الرسمي بنادى الزمالك، بعيد ميلاد طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاده الـ33 اليوم حيث إنه من مواليد 24 أكتوبر 1988.

ونشر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، معلومات عن لاعب خط الوسط الدولي، فى عيد ميلاده الـ 33، وجاء تقرير الموقع الرسمي كالتالى:

يعد طارق حامد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في مصر خلال السنوات الأخيرة، وحقق اللاعب العديد من الألقاب والبطولات مع الزمالك خلال مشواره المستمر مع أبناء ميت عقبة.

نجح طارق حامد في التواجد على رأس تشكيل نادي الزمالك ومنتخب مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث يضع المدربين آمال خاصة على اللاعب نظراً الإمكانيات الهائلة التي يتمتع بها والروح القتالية التي تتسم على أداءه أمام المنافسين.

“المسمار” أو “المقاتل” هكذا لقبه زملائه في الملعب نظراً لرغبته الدائمة في الفوز، فهو يسعى إلى الحفاظ دومًا على تقدم الزمالك وعدم تلقيه أي أهداف.

ولد طارق حامد في محافظة الدقهلية يوم 24 أكتوبر عام 1988، وبدأ مسيرته الرياضية مع نادي طلائع الجيش ومنه انتقل إلى صفوف سموحة الذي تألق بشدة بقميصه.

وانضم حامد إلى نادي الزمالك موسم ٢٠١٤ – ٢٠١٥ قادما من نادي سموحة، ليضع نفسه في قائمة أساطير النادي في العصر الحديث وذلك بانجازاته مع الفريق، حيث حقق بطولة الدوري المصري مرتين، وكأس مصر ٤ مرات، والسوبر المصري مرتين، والكونفدرالية الإفريقية، والسوبر الإفريقي، والسوبر المصري السعودي.

على المستوى الدولي شارك حامد بشكل أساسي مع المنتخب الوطني الأول خلال السنوات الأخيرة، حيث تواجد في بطولة كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المباريات الرسمية بقميص الفراعنة.

مشوار طويل للنجم طارق حامد مع الزمالك ولحظات ومواقف فارقة يتذكرها الجماهير دائماً، نجح من خلالها كتابة اسمه بحروف من نور في تاريخ الكرة المصرية ونادي الزمالك.