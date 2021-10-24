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أمطار وشبورة مائية وغيوم.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس من الاثنين إلى السبت المقبل

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أمطار وشبورة مائية وغيوم.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس من الاثنين إلى السبت المقبل أمطار وشبورة مائية وغيوم.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس من الاثنين إلى السبت المقبل

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من غد الاثنين إلى السبت المقبل، حيث يسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتسود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 8 صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

ويتوقع سقوط أمطار خفيفة يوم الثلاثاء المقبل على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة 20% تقريبًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ما يساعد على انخفاض درجات الحرارة نهارًا.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غدًا الاثنين 25 أكتوبر إلى السبت 30 أكتوبر 20211

- درجات الحرارة الاثنين 25 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 28 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 26 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 27 اكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 26 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 28 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 27 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الجمعة 29 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة السبت 30 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 30 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من غدًا الاثنين 25 أكتوبر إلى السبت 30 أكتوبر 2021.

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المصرى اليوم

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