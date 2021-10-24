غدا.. أحمد حاتم في ضيافة It’s Show time على cbc

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يحل الفنان أحمد حاتم ضيفا على برنامج It’s Show time، على قناة cbc، غدا الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء، الاثنين.

يتحدث «حاتم» خلال اللقاء عن حالة النشاط الفني التي يعشيها هذه الأيام، ويتوقف عند أهم الأعمال التي قدمها في السينما والدراما. كما يكشف العديد من التفاصيل عن حياته الشخصية.

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز على صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها، وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون.

كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقى، بالإضافة إلى تسليط الضوء على عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي.

يعرض البرنامج على قناة cbc من السبت إلى الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة مساء، وتقدمه مها الصغير ودينا حويدق.