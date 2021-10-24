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مياه دمياط وروتارى القاهرة يفتتحان وحدة الترشيح الطبيعى RBF لاستخدام المياه الجوفية

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مياه دمياط وروتارى القاهرة يفتتحان وحدة الترشيح الطبيعى RBF لاستخدام المياه الجوفية مياه دمياط وروتارى القاهرة يفتتحان وحدة الترشيح الطبيعى RBF لاستخدام المياه الجوفية

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افتتح المهندس خالد جمال الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، وحدة الترشيح الطبيعى لاستخدام المياه الجوفية(RBf) بمحطة مياه السلام التابعة لمركز كفر سعد؛ لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، واستخدام طبقات التربة كمرشح طبيعى في الأماكن المجاورة لنهر النيل والتى تم تنفيذه بتمويل من نادى روتارى القاهرة.

وأوضح أن محطة مياه السلام تم إنشاؤها عام ٢٠٠٩م وتعمل بطاقة ٣٥٠ لتر/ثانية، وتخدم حوالى٨٠ ألف نسمة من مناطق كفور الغاب وتوابعها، وقرية الوسطانى وتوابعها والركابية، وتم إنشاء وحدة الترشيح الطبيعى بتلك المحطة؛ لزيادة كمية المياه المنتجة بداخل المحطة ليضيف ٤٠لتر/ثانية، وزيادة كمية المياه المنتجة من محطات مياه الشرب بأقل تكلفة ومن خلال طرق بديلة لمصادر المياه .

وأكد رئيس شركة مياه الشرب بدمياط تقديره لدور نوادى روتارى بمصر في تقديم الدعم لخدمة المجتمع المحلى وتحقيق الأهداف القومية، وفقا لخطة الدولة الاستراتيجية في مجال التنمية المستدامة.

وحضر الافتتاح كلا من د.نيرة عبدالوهاب رئيس لجنة المياه بالمنطقة الروتارية، ود.امل السيسى رئيس نادى روتارى التحرير، وا.فاطمة ابو حطب رئيس لجنة المجلة بالمنطقة الروتارية ووفد من جميع نوادى روتارى، وم.شاكر ابو العيلة رئيس قطاع الإنتاج بشركة مياه الشرب بدمياط.

المصرى اليوم

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