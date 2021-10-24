★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عما دار في النادي اليوم بعد قرار عودة مرتضى منصور من جديد لرئاسة الزمالك وحصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري.

وأكد المصدر أن أعضاء لجنة الزمالك لم يظهروا في مقر النادي اليوم واختفوا تمامًا عن الأنظار وسط حالة ذهول من جانبهم بعد حصول مرتضى على الحكم والذي كان مفاجأة للجميع.

وأوضح المصدر أن بعض المشاحنات وقعت بين الموظفين التابعين لمرتضى في النادي مع باقي الموظفين الآخرين وأسلوب المكايدة بينهم.