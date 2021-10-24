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مشادة بين موظفي نادي بعد الحكم بعودة

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مشادة بين موظفي نادي الزمالك بعد الحكم بعودة مرتضى منصور مشادة بين موظفي نادي بعد الحكم بعودة

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كشف مصدر داخل نادي عما دار في النادي اليوم بعد قرار عودة من جديد لرئاسة الزمالك وحصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري.

وأكد المصدر أن أعضاء لجنة الزمالك لم يظهروا في مقر النادي اليوم واختفوا تمامًا عن الأنظار وسط حالة ذهول من جانبهم بعد حصول مرتضى على الحكم والذي كان مفاجأة للجميع.

وأوضح المصدر أن بعض المشاحنات وقعت بين الموظفين التابعين لمرتضى في النادي مع باقي الموظفين الآخرين وأسلوب المكايدة بينهم.

وشدد المصدر على أن تصريحات وزير الرياضة بعد الحكم وعدم وجود قرار نهائي من جانبه زادت من حالة الحيرة لدى أعضاء اللجنة والذين طلبوا من الدكتور أشرف صبحي بضرورة حسم الموقف بشكل كامل.

المصرى اليوم

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