رئيس هيئة الكتاب يشيد بإقامة معرض فرانكفورت الدولي للكتاب

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ضمن فعاليات مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، عُقد اجتماع رسمي حضره الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة، ويورجين بوس، المدير التنفيذي لمعرض فرانكفورت، والدكتور أحمد بهي الدين، نائب رئيس الهيئة، وكلاوديا كايزر نائبة مدير معرض فرانكفورت.

تم خلال الاجتماع تقديم التهنئة للجانب الألماني بإقامة المعرض في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم خلال «كوفيد- 19»، كما رحب الجانب الألماني بالمشاركة المصرية والتي تشهد تطورا لافتا خلال السنوات الماضية.

وأشاد الجانب الألماني بالتطور الذي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب منذ دورته الخمسين وما تم فيه من نقلة نوعية وأيضا برامج مهنية ضمت ناشرين من مختلف دول العالم.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث أفكار يمكن البناء عليها للتعاون المستقبلي، ودعوة الجانب الألماني لحضور معرض القاهرة الدولي للكتاب.