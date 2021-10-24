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تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

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تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني تشكيل برشلونة الرسمي أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

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أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رونالد كومان، التشكيل الأساسي للاعبين الذين سيخوضون مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

أعلن رونالد كومان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي لمباراة اليوم أمام ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ10 من الليجا.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة وريال مدريرد في تمام 4:15 عصُا على ملعب "كامب نو" بقيادة الحكم الدولي، خوسيه ماريا سانشيز.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، أوسكار مينجيزا.

الوسط: جافي، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

الهجوم: سيرجينيو ديست، ممفيس ديباي، أنسو فاتي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: نيتو، إينياكي بينيا، ريكي بويج، يوسف ديمير، فيليب كوتينيو، كليموه لينجليه، لوك دي يونج، سيرجيو أجويرو، سيرجي روبيرتو، صامويل أومتيتي، نيكو جونزاليس، أليخاندرو بالدي.

المصرى اليوم

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