«الجمارك»: 50 ألف مُصدر أجنبي و11 ألف مستورد مصري انضموا للتسجيل المسبق للشحنات

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قال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك لجانًا مشتركة بالتعاون مع كل الجهات الرقابية لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر؛ ما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي.

وأشار غتوري، فى تصريحات صحفية، إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢١، وتم بدء التنفيذ الإلزامى اعتبارًا من أول أكتوبر ٢٠٢١ بحيث لا يتم شحن أى حاويات أو بضائع للموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام «ACI» الذى يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركى من خلال إلغاء توثيق شهادة المنشأ واعتماد الفواتير فى الغرف التجارية وقبول المستندات إلكترونيًا والإفراج على أساسها، إضافة إلى القضاء على المستورد المجهول، وحماية الحدود.

وأضاف أنه تم تسجيل أكثر من ٥٠ ألف مصدر أجنبى على منصة «كارجو إكس»، كما سجل على منصة نافذة ١١ ألف مستورد مصرى، وتم إصدار أكثر من ٨٠ ألف رقم «ACI» حتى الآن، موضحًا أن منصة «كارجو إكس» توجد بها آلية «اعرف عميلك» التى تجرى فحصًا لتحديد مدى الثقة فى المصدر الأجنبى، كما أن المستورد المحلى يتم فحصه أيضًا من خلال منصة «نافذة».