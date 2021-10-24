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دعا إلى مساعدة اللاجئين في ليبيا.. بابا الفاتيكان: أسمع صراخهم وأصلي من أجلهم

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دعا إلى مساعدة اللاجئين في ليبيا.. بابا الفاتيكان: أسمع صراخهم وأصلي من أجلهم دعا إلى مساعدة اللاجئين في ليبيا.. بابا الفاتيكان: أسمع صراخهم وأصلي من أجلهم

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أكد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان على ضرورة وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر بواسطة أجهزة إنقاذ ونزول من السفن وضمان ظروف معيشية كريمة لهم وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية والحصول على إجراءات اللجوء«

وقال البابا بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد للمحتشدين في ساحة القديس بطرس :«أعبر عن قربي من آلاف المهاجرين واللاجئين وغيرهم ممن يحتاجون إلى الحماية في ليبيا».

وأضاف :«لن أنساكم أبدا، أسمع صراخكم وأصلي من أجلكم»، مردفا :«يتعرض العديد من هؤلاء الرجال والنساء والأطفال لعنف لاإنساني.»

وكرر مطالبته للجماعة الدولية بأن تفي بوعودها بالبحث عن حلول مشتركة وملموسة ودائمة لإدارة تدفقات الهجرة في ليبيا وفي جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط، قائلا :«كم يتألم هؤلاء المنبوذون، هناك بعض معسكرات الاعتقال الحقيقية هناك.

وشدد على ضرورة وضع حد لعودة المهاجرين إلى بلدان غير آمنة وإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح البشرية في البحر بواسطة أجهزة إنقاذ ونزول من السفن وضمان ظروف معيشية كريمة لهم وبدائل للاحتجاز ومسارات هجرة نظامية والحصول على إجراءات اللجوء.

المصرى اليوم

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