‎وزير الشباب يقلد سامح الصريطي وسام الثقافة الرياضية

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قلد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، الفنان سامح الصريطي، وسام الثقافة الرياضية، وذلك في حضور الشيخ الشيخ سعود العبدالعزيز امين عام اتحاد اللجان الاوليمبية العربية، وفيصل غسال مدير عام إدارة الرياضة في جامعة الدول العربية، خلال الاجتماع التنسيقي لإطلاق جائزة «عاصمه الثقافه الرياضيه العربية»، والدكتور محمد ابو رمان وزير الثقافة والشباب والرياضة الاردني السابق والاستاذ على عمر رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحادين المصري والعربي للثقافة الرياضية، الإعلامي أيمن بدرة نائب رئيس الإتحاد المصري للثقافة الرياضية.

وقال سامح الصريطي، إنه لشرف كبير أن اتقلد وسام الثقافة الرياضية من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس مجلس وزراء الشباب والرياضه العرب.

وأضاف الصريطي: «كنت قد تشرفت بدعوة الاتحاد العربى للثقافة الرياضية الذي يرأسه الاعلامى الكبير اشرف محمود للانضمام إلى اللجنة المشرفة على الجائزة التي تحمل اسم عاصمة الثقافة الرياضية تحت رعاية السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وهى الجائزة التي تهدف إلى تشجيع المدن العربية على الاهتمام باستضافة البطولات الرياضية وتنظيم انشطة ثقافية بالتزامن معها باعتبار ان الرياضة والثقافة هما الاقدر على تشكيل وجدان الانسان العربى وكان الاحتماع التنسيقى الاول ١٣ اكتوبر ٢٠٢١، ‎وتم فيه وضع عدة معايير لاختيار عاصمة الثقافة الرياضية العربية منها المكانة البارزة للمدينة على المستوي العربي، وتنوع البرامج والأنشطة الثقافية الرياضية بمختلف مجالاتها (ثقافية، رياضية، تراثية، اجتماعية، تنموية،..الخ)، وتوافر كافة الخدمات والبنية التحتية المختلفة المرتبطة بالثقافة الرياضية(أندية، مراكز شباب، مراك ابداع، مسرح، مجمعات متعددة)، بالإضافة إلى الإنجازات العربية على الصعيدين الرياضي والثقافي، وقدرة المدينة على استضافة الأحداث الرياضية والثقافية، وتمتع المدينة بارث حضاري وتراث ثقافي وقدرة على استيعاب التنوع الثقافي، وامتلاكها لمنشآت رياضية تقدم خدمات لكبار السن وذوي احتياجات خاصة، علاوة على تبني المدينة لمبادرات شبابية، والاهتمام بالتراث العربي واللعبات البيئية والشعبية (السفاري، التحطيب، الحجلة، الفنون الشعبية، العروض الرياضي،..الخ)، وسهولة الوصول اليها من داخل وخارج بلدها«.