سميحة أيوب و«المناوي» وبطرس دانيال في ضيافة «نجوم الضهر» (صور)

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شهدت المسرحية الاستعراضية الكوميدية «نجوم الظهر» للنجم محمد صبحي، إقبالاً جماهيريًا، منذ بداية عرضها في أوائل الشهر الجاري، حيث رفعت لافتة «كامل العدد». وينتظر العرض جولة خارج مصر في عدة دول عربية، حيث تم دعوة أسرة العرض لتقديمها في تونس، والإمارات العربية، ولكن تم إرجاء السفر حتى تنتهي عروضها داخل مِصر.

وشهد العرض عدد من النجوم والإعلاميين والنقاد، مؤخرًا، من بينهم الإعلامي الكبير عبداللطيف المناوي، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، المخرج عمر زهران، الكاتبة فاطمة ناعوت، وآخرين.

«نجوم الظهر» كتبها ويقوم ببطولتها وإخراج النجم محمد صبحي، بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة، ويدور محمد الغرباوي، تصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبدالله حسن، ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة مجموعة من النجوم أعضاء فرقة «استوديو الممثل» وهم، سميرة عبدالعزيز، جيهان قمري، عبدالرحيم حسن، ندى ماهر، ميرنا زكري، كمال عطية، رحاب حسين، حمدي السيد، رحاب الشناط، داليا حسن، محمد سعيد، مايكل وليم، محمد شوقي طنطاوي، محمد يوسف، مصطفى يوسف، منة طارق، أنجليكا، ليلى فوزي، وليد هاني محمود أبوهيبة.