تعدادها يقترب من الـ1.5 مليار.. الصين تعلن تطعيم ثلاثة أرباع سكانها

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قال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة في الصين، مي فينج، الأحد، إن بلاده طعمت نحو 75.6% من سكانها بالكامل بلقاحات «كوفيد- 19» حتى 23 أكتوبر.

وأضاف فينج، في إفادة صحفية، أن عدد من تلقوا الجرعات المطلوبة حتى الآن بلغ نحو 1.068 مليار من بين سكانها البالغ عددهم 1.412 مليار نسمة.

وتظهر البيانات الرسمية أنه تم استخدام 2.245 مليار جرعة من اللقاحات حتى يوم السبت.

وبدأت الصين حقن من مر على تطعيمهم ستة أشهر على الأقل بجرعة منشطة على أن تكون الأولوية للعاملين في الوظائف الضرورية وكبار السن ومن يعانون من ضعف المناعة.

واحتوت الصين الفيروس إلى حد بعيد، وتعد الحالات المتفرقة التي تظهر محليا ضئيلة بالمقارنة بالحالات المسجلة في دول أخرى، وفقا لتقرير لوكالة شينخوا الصينية اليوم.

وأشارت نتائج التحقيقات الوبائية وتسلسل الجينوم الفيروسي إلى أن هذه الجولة الجديدة من الإصابات بـ«كوفيد- 19» في الصين نتجت عن فيروسات انتقلت من الخارج، حسبما ذكرت لجنة الصحة الوطنية.

وقال المسؤول في لجنة الصحة الوطنية، وو ليانج يو، في مؤتمر صحفي، إن متغير دلتا وراء حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19، مضيفا أن الجهود لا تزال تبذل لتتبع أصول الفيروس.