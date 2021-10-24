محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب سباعي بمركز شباب قونة

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افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ملعب تدريبي نجيل صناعي سباعي بمركز شباب قونه بقلين «انشاء جديد بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، وجاري إنشاء سور خرساني كبير حوله وتم توفير محمول كهربائيا لإنارته ووفرت ووزارة الشباب والرياضة الدعم المالي لتركيب محمول كهربائي بتكلفة 800الف، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى غرف خلع الملابس بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 ألف جنيه،لجميع المنشآت.

جاء ذلك بحضور مها شعبان عضو مجلس النواب والدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة وعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وأهالي قلين.

محافظ كفر الشيخ