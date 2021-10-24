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بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية

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بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية

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شن حي العجمي غرب الإسكندرية، حملة مكبرة للقضاء على انتشار الكلاب الضالة، والتى تزايد هجومها على المواطنين والاطفال في الفترة الاخيرة.

وقال السيد موسى، رئيس حي العجمي، إنه يتم تنفيذ عدة حملات أسبوعيا للتخلص من الكلاب الضالة بطريقة آمنة، وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

تأتي الحملة التي شارك فيها مديرية الطب البيطري وشرطة الخيالة، بعد عقر كلب مسعور 37 مواطنا، منذ أيام، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لحقنهم بالمصل اللازم.

وتبين من التحريات أن الكلب المشار إليه بدأ بمهاجمة الأهالي بمنطقة الكيلو ٢١، ثم انتقل إلى مناطق الهانوفيل ومساكن طلعت مصطفى وخيرالله وعزبة علام.

ونجحت شرطة الخيالة في قتل الكلب المسعور، بعد أن حاصرته داخل منزل بشارع خيرالله بمنطقة العجمي، وذلك بعد مهاجمته أحد المواطنين

بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية
بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية
بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية
بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية
بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية
بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية
بعد عقر 37 شخصا.. حملة مكبرة لمطاردة الكلاب الضالة في الإسكندرية

المصرى اليوم

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