شرق أوروبا تشهد «أسوأ انتشار» لكورونا.. وتوقعات بتجاوز حالات الإصابة 20 مليون

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من المتوقع أن تتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا في شرق أوروبا 20 مليونا، إذ تشهد المنطقة «أسوأ تفش» منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم.

وتعد دول المنطقة صاحبة أقل معدلات تطعيم في أوروبا، إذ تلقى أقل من نصف سكانها جرعة واحدة، وفقا لأحصاء نشرته وكالة رويترز للأنباء اليوم الأحد .

وتتصدر المجر معدلات التطعيم في المنطقة بإعطاء 62 في المئة من سكانها جرعة واحدة على الأقل، في حين لم يحصل سوى 19 في المئة من سكان أوكرانيا على جرعة واحدة، وفقا لمنشور «أور وورلد إن داتا» العلمي على الإنترنت.

وأظهرت البيانات حتى الجمعة الماضية أن الإصابات الجديدة في المنطقة زادت باطراد ليتجاوز متوسطها حاليا 83700 حالة جديدة يوميا، في أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي. وعلى الرغم من أن منطقة شرق أوروبا تمثل 4% فقط من سكان العالم، فإن بها نحو 20 %من مجمل الحالات اليومية المسجلة عالميا.

وأشار التحليل إلى أن ثلاثة من أكثر خمس دول تسجيلا للوفيات في العالم موجودة في شرق أوروبا، وهي روسيا وأوكرانيا ورومانيا.

و قال مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايك رايان إن زيادة التجمعات في الأماكن المغلقة بعد رفع القيود مع حلول الشتاء هو السبب الرئيسي في زيادة الإصابات بكوفيد-19 في العديد من بلدان أوروبا.

وأوضح التحليل أن أكثر من 40 % من الحالات الجديدة المسجلة في شرق أوروبا كانت في روسيا، حيث تثبت إصابة 120 شخصا كل خمس دقائق.

وقال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إن النظام الصحي في بلاده يواجه ضغوطا هائلة، بينما قامت روسيا بتطعيم 36 % من سكانها بجرعة واحدة على الأقل.

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