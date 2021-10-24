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يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

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السيسي يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار يستقبل مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار

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استقبل الرئيس عبدالفتاح الأحد، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب عن تطلع إلى تطوير علاقات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي من خلال صياغة فهم مشترك بين الجانبين يؤسس على الدروس المستفادة من الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.

من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبي عن تعويل أوروبا على مصر بقيادة الرئيس الحكيمة كمركز ثقل وشريك استراتيجي في تحقيق التوازن وصون السلم والأمن في جنوب المتوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد بحث التعاون في مجالات التعليم بشقيه المدرسي والجامعي، وكذلك الرعاية الصحية باعتبارهما مكونين أساسيين في استراتيجية الدولة لبناء الإنسان، والتعاون في مكافحة تداعيات جائحة كورونا، بالاضافة إلى التنسيق المشترك في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.

المصرى اليوم

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