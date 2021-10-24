محافظ الجيزة يشهد فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت عنوان «المياه والسكان والتغيرات العالمية.. التحديات والفرص»، شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة فعاليات الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الرابع للمياه، والذي يهدف إلى التوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية، لمواجهة الزيادة السكانية، والتغيرات التي تطرأ على العالم، من تغير متسارع في استخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية.

كما سيناقش خلال الأسبوع 5 محاور رئيسية هي التعاون لإدارة الموارد المائية، والأساليب المتقدمة في إدارة المياه، والمياه والمجتمع، والمياه والتغيرات العالمية، والابتكارات وعلوم البيانات المائية.