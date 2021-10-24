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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

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يترقب عشاق فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم الأحد مباراة الفريق المهمة أمام الغريم التقليدي والعدو التاريخي فريق ليفربول ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المباراة بين مانشستر يونايتد وضيفه ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج في الموسم الجديد 2021/2022، ويحتضنها مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد.

وتقام المباراة بين ليفربول وصاحب الأرض مانشستر يونايتد عند الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة الموافق 6:30 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل ليفربول حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 18 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز السادس وله 14 نقطة.

ووفقا لتدريبات فريق مانشستر ينتظر أن يخوض مديره الفني النرويجي أولي جونار سولشاير المباراة أمام ليفربول بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

في خط الدفاع: لو شاو وهاري ماجواير وفيكتور لينديلوف وآرون وان بيساكا.

الوسط: نيمانيا ماتيتش وسكوت ماكتوميناي وبول بوجبا.

الهجوم: برونو فيرنانديز وكريستيانو رونالدو وماسون جرينوود.

المصرى اليوم

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