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"الشؤون البلدية" تطلق الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي "فرص"

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"الشؤون البلدية" تطلق الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي "فرص" "الشؤون البلدية" تطلق الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي "فرص"
"الحقيل": خارطة استثمارية موحدة لجميع المدن بما يسمح بوصول أسهل للفرص

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الأحد، الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي "فرص"، والذي تقدم من خلاله إجراءات مؤتمتة للمستثمر، وتوفّر جميع المعلومات عن الفُرص الاستثمارية لدى الأمانات؛ سعياً لتحسين مسيرة الاستثمار في القطاع البلدي.

ولفت وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل إلى أن الإصدار الرابع من بوابة الاستثمار البلدي "فرص" يهدف إلى رفع الشفافية في الطرح والترسية للفرص، باعتباره خارطة استثمارية موحدة لجميع المدن، بما يسمح بوصول أسهل للفرص الاستثمارية عبر 100% من الإجراءات المؤتمتة حتى توقيع العقود.

وأضاف "الحقيل" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" أن هذا الإصدار يتضمن إجراءات المنافسة العامة، منها توقيع العقود إلكترونياً في 17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً ومتنوعاً، وتمكين المستثمر من تقديم المقترحات الاستثمارية، وخدمات التأجير المؤقت بعقود تصل إلى 3 أشهر في 7 أنواع عقارات بلدية مستهدفة، وخدمات استئجار أبراج الاتصالات وترخيصها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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