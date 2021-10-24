أخبار عاجلة

قطر تدعو الحكومة اللبنانية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن جورج قرداحي -
طالبان: عدم الاعتراف بحكومتنا ستكون له آثار عالمية -
البنك الدولي يطالب الدول الغنية بسرعة إعادة هيكلة ديون البلدان الفقيرة -
قطر تستنكر تصريحات قرداحي غير المسؤول -
G20 .. المملكة شريك في مواجهة التغير المناخي وتمكين الإنسان -
وزيرة الخارجية السودانية: "حمدوك" لن يكون جزءًا من "مهزلة" الانقلابيين -
"التعاون" يُسجِّل أول فوز له في الدوري على حساب "أبها" -
أكدها فارس الجنوب .. ضمك استعاد الصدارة وجرع الاتفاق المرارة -
الجيش اليمني يقتل عشرات الحوثيين في كمين بمأرب -
القصف الإسرائيلي على دمشق قتل 5 عناصر من مليشيات "حزب الله" وإيران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مكافآت بالجملة للاعبي الإسماعيلي للفوز على الأهلي

Print
مكافآت بالجملة للاعبي الإسماعيلي للفوز على الأهلي مكافآت بالجملة للاعبي الإسماعيلي للفوز على الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر عدد من المرشحين في انتخابات النادى الإسماعيلى، رصد مكافأت مادية ضخمة للاعبين لتحفيزهم على الفوز على الأهلى في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

حيث أعلن أكثر من مرشح عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى عزمه تخصيص مكافأة مادية للاعبين والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف حال نجاحهم في الفوز بالكلاسيكو لتسجيل ضربة بداية موفقة للدراويش مع انطلاقة الموسم الجديد.

على صعيد مختلف، وصلت البطاقة الدولية للزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباريات الدارويش بالدوري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس يُسقط مانشستر سيتي على ملعبه في الدوري الإنجليزي

عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

عبد المنعم سعيد: مصر أصبحت دولة مستقرة لا يوجد فيها ثورة أو إرهاب

تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة

تويوتا تطلق «bZ4X» أول سيارة كهربائية.. تشحن 80% في 30 دقيقة

رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي

رسائل رئيس البنك الأهلي للاعبين قبل مواجهة الأهلي