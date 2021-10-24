مكافآت بالجملة للاعبي الإسماعيلي للفوز على الأهلي

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قرر عدد من المرشحين في انتخابات النادى الإسماعيلى، رصد مكافأت مادية ضخمة للاعبين لتحفيزهم على الفوز على الأهلى في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز والمقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية.

حيث أعلن أكثر من مرشح عبر حسابه الشخصى على مواقع التواصل الاجتماعى عزمه تخصيص مكافأة مادية للاعبين والجهاز الفني بقيادة طلعت يوسف حال نجاحهم في الفوز بالكلاسيكو لتسجيل ضربة بداية موفقة للدراويش مع انطلاقة الموسم الجديد.

على صعيد مختلف، وصلت البطاقة الدولية للزامبى جوستن شونجا الوافد الجديد للنادى الإسماعيلى ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة فى مباريات الدارويش بالدوري.